O presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul, Leandro Pedro Vuaden, escolheu dois nomes experientes para apitar os confrontos de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Anderson Daronco e Jean Pierre Gonçalves Lima são os responsáveis pelo comando de Inter x Juventude e Grêmio x Caxias, respectivamente.