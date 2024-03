O Caxias finalizou na manhã desta segunda-feira (25) sua preparação para enfrentar o Grêmio na partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. O treinador Argel Fuchs comandou os trabalhos com portões fechados no Estádio Centenário. O time, que viajou para Porto Alegre logo depois do almoço, terá reforços importantes em relação ao primeiro duelo.