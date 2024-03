Ao que tudo indica, o técnico Argel Fuchs poderá contar com o lateral-esquerdo Dudu Mandai, diante do Grêmio, pelo confronto de volta da semifinal do Gauchão 2024. O jogador havia saído do gramado do Estádio Centenário logo aos nove minutos de partida no fim de semana, com uma entorse no tornozelo.