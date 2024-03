Na terça-feira (26), o Caxias decide seu futuro no Gauchão 2024 diante do Grêmio. Só a vitória mantém vivas as esperanças grenás de chegar em mais uma decisão. Mas vencer o Grêmio na Arena não é novidade para a equipe grená. O clube tem mais vitórias na casa Tricolor do que o maior rival, o Inter.