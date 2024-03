O domingo (24) foi de muito trabalho no Estádio Centenário. O elenco grená está confiante numa reviravolta no cenário e ainda sonha com a classificação para a final do Gauchão 2024. Para que isto aconteça, o Caxias terá que derrotar o Grêmio, na Arena, na terça-feira (26), a partir das 21h. Vitória por um gol levará a disputa da vaga aos pênaltis; se vencer por dois ou mais gols, a equipe de Argel chega na final.