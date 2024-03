De olho na decisão de vaga à final do Gauchão 2024, o grupo de jogadores do Caxias voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (22). O técnico Argel Fuchs prepara os últimos ajustes na equipe antes do confronto de volta da semifinal, frente ao Grêmio, que ocorre na terça-feira (26). A principal notícia é o retorno aos treinos com bola do lateral-esquerdo Dudu Mandai.