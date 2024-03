A partida de ida da semifinal do Gauchão 2024 entre Caxias e Grêmio rendeu discussões além das atuações das equipes de Argel e Renato. A arbitragem de Roger Goulart foi contestada pelos dois lados. O Grêmio considera que o gol grená foi irregular. E para o presidente grená, Mario Werlang, a arbitragem foi desastrosa no jogo realizado em Caxias do Sul e que terminou com vitória Tricolor por 2 a 1.