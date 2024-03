O Caxias do Sul Basquete volta a atuar pelo NBB, após duas semanas sem partidas. Nessa sexta-feira (1º), o jogo será diante da Unifacisa, às 20h, no Ginásio do Sesi. E o confronto será especial por conta da utilização do uniforme novo em alusão à primeira edição da Festa da Uva, realizada no Recreio da Juventude, em 1931.