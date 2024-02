A oitava vitória do Caxias do Sul Basquete não foi nada tranquila. Apesar de enfrentar o penúltimo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe do técnico Rodrigo Barbosa passou por apuros no terceiro e quarto períodos. Com uma dose extra de emoção, o time derrotou o Brasília por 79 a 67 na última sexta-feira. Com mais de 2,1 mil torcedores no Ginásio do Sesi, a equipe interrompeu uma sequência de três derrotas. Em um confronto de muito nervoso, os erros apareceram. O técnico do Caxias avaliou o resultado positivo: