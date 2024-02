Foi com uma emoção até desnecessária, mas o Caxias do Sul Basquete voltou a vencer no NBB 16. Diante do Brasília, penúltimo na tabela da competição, a equipe gaúcha se recuperou na competição após três derrotas seguidas e fez 79 a 67, na noite desta sexta-feira (9), no Ginásio do Sesi. Mais de 2,1 mil torcedores acompanharam o duelo, que marcou a oitava vitória em 24 partidas dos caxienses no torneio.