Os ventos que vêm de Brasília continuam fazendo estragos em solo gaúcho. Depois de vencer o União Corinthians, em Santa Cruz do Sul, o Cerrado foi ao Ginásio do Sesi e derrotou o Caxias Basquete, na noite desta quarta-feira (7), pelo NBB. Melhor no segundo e arrasador no último quarto, a equipe, que está entre as piores da competição, surpreendeu mais uma vez e venceu por 86 a 72, decepcionando os 971 torcedores que compareceram ao ginásio.