O Caxias do Sul Basquete teve 15 dias de intervalo entre o último jogo e o confronto dessa quarta-feira (7), diante do Cerrado. O duelo será às 20h no Ginásio do Sesi. No primeiro turno do NBB, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa venceu na casa do adversário por 83 a 77. Depois da pausa que serviu para descansar e treinar, o objetivo é retomar o caminho das vitórias.