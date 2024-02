O Caxias do Sul Basquete lutou até o final, reagiu durante a partida, mas não conseguiu vencer o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Neste sábado (20), o time carioca confirmou o favoritismo e bateu a equipe gaúcha por 78 a 73. Com sete vitórias e 14 derrotas, a equipe caxiense ocupa a décima quinta colocação do NBB 16.