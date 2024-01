Começou com derrota o returno do Novo Basquete Brasil (NBB) para o Caxias Basquete. Em clássico gaúcho, a equipe de Rodrigo Barbosa acabou superada pelo União Corinthians por 79 a 75 na noite desta sexta-feira (12), no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. Com a derrota na prorrogação, a equipe de Caxias do Sul chega ao quarto resultado negativo consecutivo na competição.