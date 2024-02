Jogando no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (18), o Caxias do Sul Basquete reencontrou o caminho das vitórias diante do Botafogo. A equipe comandada por Rodrigo Barbosa venceu os cariocas por 82 a 76 e quebrou a sequência de quatro partidas sem vencer no Novo Basquete Brasil (NBB).