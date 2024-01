Após a frustrante derrota no clássico diante do União Corinthians, na abertura do returno, o Caxias do Sul Basquete terá mais três compromissos fora de casa para buscar a recuperação no NBB 16. Todos no Rio de Janeiro. O primeiro deles é nesta quinta-feira (18), às 20h, diante do Botafogo, no Ginásio Oscar Zelaya. A partida não terá transmissão em imagens.