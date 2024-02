Estão definidas as equipes do Jogo das Estrelas 2024, que acontece em março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Nesta segunda-feira (5), André Góes (Unifacisa) e Elinho (Corinthians), os capitães dos dois times de astros brasileiros, escolheram seus elencos em um draft realizado ao vivo no YouTube do NBB. Também foram anunciadas as equipes de estrangeiros, capitaneada por Larry Taylor (Bauru), e de Jovens Estrelas, que terá Márcio (Franca) como líder. O representante do Caxias do Sul Basquete no evento será o ala Léo Cravero, de 22 anos