A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou os oito jogadores que participarão do Torneio de Enterradas, atração que faz parte da programação do Jogo das Estrelas do NBB CAIXA, que acontece de 11 a 17 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Entre eles está o ala Léo Cravero, do Caxias do Sul Basquete. O jogador de 22 anos também participará do evento principal, na equipe de jovens estrelas da liga.