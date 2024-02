O Juventude não se encontrou em Pelotas. Após um primeiro ruim, uma leve melhora no segundo, o Verdão perdeu para o Brasil-Pel. Neste sábado (24), o Ju foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado aos 42 minutos da etapa final. Pedro Santos aproveitou a falha defensiva do time alviverde e marcou. Com o resultado, a equipe de Roger Machado ocupa a terceira posição com 15 pontos.