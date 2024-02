O Juventude entra em campo, neste sábado (24), às 16h30min, para enfrentar o Brasil-Pel, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O técnico Roger Machado escalou o time titular com duas mudanças. O lateral-esquerdo Alan Ruschel, preservado, nem no banco de reservas fica para o jogo da 10ª rodada. Luis Oyama é a novidade.