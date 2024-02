Oito clubes avançam para a segunda fase do Gauchão. E, nesta condição, o Juventude está garantido. A campanha é boa e os números confirmam. Agora, o próximo objetivo é carimbar uma vaga entre os quatro primeiros colocados e, se possível, na terceira posição. Por isso, o duelo diante do Brasil-Pel, neste sábado (24), às 16h30min, no estádio Bento Freitas, pode encaminhar essa meta ou adiar a definição para a última rodada da primeira fase diante do Inter.