Nenê foi uma grande atração para os torcedores do Juventude na última quinta-feira na Festa da Uva. O jogador participou do programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Depois, ele atendeu torcedores do Juventude no estande do clube. Uma verdadeira multidão esperava o camisa 10 do Juventude após a entrevista. Segundo o Juventude, cerca de 600 pessoas aguardavam o atleta para fotos e autógrafos.