Um lateral com títulos na base do Caxias e que se tornou goleador no Náutico. Rafael Masina Baungarten é o convidado do 43º episódio do Paixão Ca-Ju Podcast, Segunda Temporada. Aos 48 anos, Rafael é comentarista esportivo na Rádio Caxias. Ele lembrou momentos marcantes que o fizeram chegar na base grená.