Polícia Civil destrói mais de 600 quilos de drogas em Passo Fundo

Mais de 600 quilos de drogas apreendidas foram destruídas pela Polícia Civil de Passo Fundo na manhã desta quarta-feira (14). As substâncias ilícitas foram incineradas.

O material vem de apreensões realizadas no norte gaúcho e inclui:

Antes de serem destruídas, as drogas passaram por perícia e tiveram autorização judicial para o descarte.

A ação foi coordenada pelo delegado regional da 6ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI), Adroaldo Schenkel, e teve a presença do Ministério Público, através do Promotor de Justiça Cristiano Ledur, da Vigilância Sanitária do município, além de policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e 2ª Delegacia de Polícia.