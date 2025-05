Porto Alegre vai decretar situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de internações por casos respiratórios

Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou que não há previsão no momento de decreto por parte do Estado.

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, Porto Alegre está em nível de alerta para crescimento de longo prazo dos casos de doenças respiratórias. As faixas etárias mais afetadas são as crianças de zero a quatro anos e os idosos com 60 anos ou mais.