Caxias empresta jovem atleta para clube do interior

Com seis opções para o setor de marcação, o Caxias emprestou o jovem volante Mateus Zanelatto , 20 anos, atleta que integrava a base do clube. O jogador foi emprestado ao Santa Cruz.

O Galo Carijó vai disputar a Divisão de Acesso 2025. O atleta já está no Estádio dos Plátanos para o começo da competição. A bola rola a partir do próximo final de semana.

No Centenário, Zanelatto tem apenas um jogo com a camisa do Caxias na temporada. Ele entrou diante do São Luiz pelo Gauchão e foi expulso minutos depois. Depois, o jogador voltou a integrar o time sub-20 Grená.