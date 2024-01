O futebol não é uma ciência exata quando se fala em números. Um clube que tenha mais poder de investimento não tem a garantia certa de resultados positivos dentro de campo. O exemplo está no próprio Juventude na Série B do Brasileiro. A folha salarial do alviverde beirou R$ 1,5 milhão, enquanto Ceará e Sport tinham folhas muito superiores ao do time da Serra. O clube de Recife passou dos R$ 2,2 milhões. Contudo, dentro de campo, o time alviverde encaixou e a equipe subiu. Já os dois rivais do nordeste não tiveram o mesmo sucesso.