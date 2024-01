O Caxias deixou a torcida preocupada pela queda de rendimento do time no empate contra o São Luiz. Muitas vaias foram ouvidas ao final da partida realizada no Estádio Centenário no fim de semana. Nesta quarta-feira (31), pela quarta rodada do Gauchão 2024, o grupo de atletas grenás terá a oportunidade de ganhar novamente a confiança perante seu torcedor. A equipe de Gerson Gusmão recebe o Brasil-Pel, a partir das 21h30min.