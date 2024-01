O Caxias volta a campo nesta quarta-feira (31), diante de seu torcedor. Depois do empate com o São Luiz, que frustrou os mais de 2 mil torcedores que compareceram ao Estádio Centenário, a equipe grená tem a chance de recuperar a imagem contra o Brasil-Pel. O confronto válido pela quarta rodada do Gauchão 2024 inicia às 21h30min.