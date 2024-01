Não foi apenas o resultado diante do São Luiz que deixou no ar um tom de preocupação no ambiente grená. O 2 a 2, depois de a equipe estar vencendo por dois gols de diferença na primeira etapa, veio carregado de dúvidas para o próximo confronto. Diante do Brasil-Pel, na quarta-feira (31), o técnico Gerson Gusmão aguarda pela situação de três jogadores, titulares na rodada passada: Dudu Mandai, Augusto Galvan e Álvaro.