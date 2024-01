A tarde de sábado (27) poderia terminar bem diferente para o torcedor do Caxias. Afinal, o time saiu de campo para o intervalo aplaudido de pé pela atuação diante do São Luiz, pela terceira rodada do Gauchão. Com produção e efetividade, Galvan, num belo arremate de fora da área, e o faro do artilheiro Álvaro deram uma boa vantagem para o Grená. Mas a equipe sucumbiu diante das mexidas do técnico Alessandro Telles e cedeu o empate em 2 a 2. Saindo de campo vaiado pelo mesmo torcedor que antes festejava.