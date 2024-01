"Chegou o meu momento de fazer história". Estas foram as primeiras palavras de Ávaro ao ser apresentado como um dos substitutos do artilheiro Eron no Estádio Centenário. E o começo com a camisa do Caxias não poderia ter sido melhor. Ninguém se destacou tanto nas três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho com a camisa grená do que o novo número 9. Com três gols anotados, Álvaro não tem deixado a torcida grená com saudades de Eron.