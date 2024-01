Vai começar o Campeonato Gaúcho 2024. E o confronto que abre o Estadual irá reeditar a final do ano passado. O Caxias encara o Grêmio, no próximo sábado (20), às 16h30min, no Estádio Centenário. O clube grená divulgou, nesta segunda-feira, a serviço de jogo com os valores dos ingressos e com promoção.