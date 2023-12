Na terceira semana de pré-temporada, o Caxias segue apresentando os reforços contratados para 2024. Nesta segunda-feira (18), foi a vez do zagueiro Cézar Henrique falar pela primeira vez como atleta do clube. Ex-defensor do Brasil-Pel na campanha xavante na Série D 2024, o jogador não escondeu a alegria em vestir as cores grenás.