O tom de azul da bandeira do Caxias ganhou um significado especial para Miguel Moraes Missaglia e Carolina Soletti, que decidiram fazer o chá revelação do primeiro filho dentro do Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Neste sábado (16), o casal esteve acompanhado de familiares e amigos no coração do time para descobrir o sexo do próximo torcedor do Grená.