Desfile da Festa da Colônia reúne 35 carretas puxadas por bois neste sábado, em Gramado

Com a proposta de mostrar o cotidiano da vida rural , a Festa da Colônia de Gramado promove neste sábado (10) o tradicional Desfile de Carretas . A concentração será a partir das 14h , no final da Avenida Borges de Medeiros.

Ao todo, são 35 carretas puxadas por bois representando as etnias alemã, italiana e portuguesa, com produtos coloniais, as ferramentas de trabalho e os hábitos e costumes dos agricultores. Na primeira carreta estarão as soberanas da festa, Julia Brezolla Fritsch, Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi.