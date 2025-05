Trânsito em Caxias terá bloqueios por conta de corrida no domingo

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul (SMTTM) informa que trechos de ruas serão bloqueados neste domingo (11), em razão da Corrida Caxias 10 Milhas. A prova que celebra os 150 anos da imigração italiana e a resiliência do Rio Grande do Sul após as enchentes.