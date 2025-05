Caxias do Sul deve ter sede da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância

Recentemente, a Delegacia de Combate à Intolerância em Porto Alegre passou por uma reforma e ganhou totens que representam as diferenças Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Caxias do Sul deve receber, em breve, uma sede da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI). O anúncio foi realizado pela titular do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, delegada Tatiana Barreira Bastos, em entrevista ao Jornal do Almoço desta sexta-feira (9).

De acordo com a delegada, os detalhes de como e quando será instalada a Delegacia em Caxias ainda estão em discussão, sobretudo agora, após a saída do chefe de polícia do RS, Fernando Sodré, nesta sexta.

— Nós já tínhamos esse projeto com o chefe Sodré. Agora a gente inicia uma nova gestão da Polícia Civil. Então, vamos conversar na próxima semana com o nosso chefe (delegado Heraldo Guerreiro) sobre a inauguração das novas DPCI's e outros alinhamentos na área do combate aos crimes de intolerância. Com isso, vamos ver se realmente permanece a intenção da chefia, que eu acredito que sim, de inaugurar uma nova DPCI em Caxias do Sul — explicou a delegada.

Após essa conversa, serão detalhados quando e como a nova sede deve operar na cidade. A DPCI é focada em atendimentos de vítimas de discriminação ou de preconceito decorrente de raça, de cor, de etnia, de religião, de procedência nacional, de orientação sexual, de identidade de gênero ou em razão de deficiência.

Evento de conscientização na Praça Dante Alighieri

A titular do Departamento também está na cidade para um evento da DPCI do Rio Grande do Sul, em parceria com a prefeitura, que ocorre neste sábado (10), na Praça Dante Alighieri, das 9h às 13h. Em caso de chuva, a ação será realizada na Casa de Cultura. A ação tem como intuito promover a conscientização e o combate a todo tipo de intolerância.

De acordo com Tatiana, o evento é para distribuir informativos da delegacia e conversar sobre o assunto com a população caxiense.

— Chamamos de "DPCI na Estrada" e nós estaremos na praça distribuindo material informativo da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância e oferecendo orientações. No dia, também teremos a rede da saúde com vacinação, o lançamento da campanha do agasalho da prefeitura e vários outros serviços para a comunidade — comentou a delegada.

Tatiana também reforçou que o espaço estará aberto para denúncias. Segundo ela, os registros mais recorrentes são de racismo e contra a comunidade LGBTQI+.

— Estaremos justamente orientando a população e, se for o caso de fazer algum registro, estaremos com viaturas no local e podemos levar a pessoa até a Central de Polícia para efetuar um registro de ocorrência — reforçou.