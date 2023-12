Se a expressão tal pai, tal filho for feita ao pé da letra, o Caxias está contratando um jogador de extrema qualidade. Afinal, o ex-zagueiro Diego Lugano foi um dos atletas expoentes na seleção uruguaia e no São Paulo. Pois o filho do ídolo do Tricolor Paulista terá a chance de mostrar que pode seguir os passos do pai, a começar no Centenário. Não no lendário estádio uruguaio, mas na casa grená. O lateral-direito Nicolás Lugano, de 23 anos, realizou na manhã desta segunda-feira (18) o primeiro trabalho com os atletas grenás e será reforço para a próxima temporada.