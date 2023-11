Com os jogos realizados pela 36ª rodada da Série B neste fim de semana, o Juventude manteve-se dentro do G-4 e está na quarta colocação da tabela, com 60 pontos. Sem entrar em campo, o Verdão viu apenas o Atlético-GO o ultrapassar. Mesmo assim, o empate sem gols com o Sport não foi tão ruim porque deixou os pernambucanos fora do grupo de acesso, com 60.