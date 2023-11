Depois de uma semana de testes e observações, o técnico Thiago Carpini encaminhou o time do Juventude para a primeira das duas decisões que o clube terá nesta semana. Na terça-feira (14), o adversário alviverde será o lanterna ABC, em Natal. No sábado (18), o Ju terá pela frente a Ponte Preta, no Alfredo Jaconi. Duas vitórias poderão devolver o clube à Primeira Divisão, em 2024, aliado a alguns resultados paralelos.