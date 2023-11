Na reta final da Série B, o Juventude se prepara para encarar o ABC na próxima terça-feira (14), às 21h30min, em Natal. Será o primeiro dos últimos três confrontos da equipe pela competição nacional. O grupo de atletas trabalhou na manhã desta quinta-feira (9) no CT do clube. As dúvidas entre os titulares estão na lateral direita e no ataque.