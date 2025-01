Relembre a melhor campanha do Juventude na Copa São Paulo

A melhor campanha do Juventude foi em 2010, quando chegou à semifinal e acabou eliminado pelo São Paulo. Bruno Miani / Vipcomm,Divulgação

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia nesta quinta-feira (2) e terá sua final no dia 25 de janeiro. O Juventude irá participar pela 28ª vez da maior competição de base do país. A melhor campanha do clube foi em 2010, quando chegou à semifinal e acabou eliminado pelo São Paulo.

Na oportunidade, o Juventude era treinado por Carlos Moraes tinha nomes como Alex Telles, Follmann, Bressan e Ramiro. Na primeira fase, O Ju ficou no grupo J e empatou com o Juventus-SP, em 0 a 0 e XV de Piracicaba em 1 a 1. Por fim, venceu o Vila Nova-GO, por 2 a 1. Com essa campanha, terminou na primeira colocação com cinco pontos.

Na segunda fase, o time de Carlos Moraes encarou o América-SP. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, vitória por 4 a 3 nos pênaltis. Nas oitavas de final, passou pelo Corinthians, 2 a 1. Com dois gols de pênalti de Hiago, o Verdão superou o Timão.

Nas quartas, o time alviverde encarou o CFZ de Brasília e empatou em 1 a 1 no tempo normal, mas ganhou nas penalidades por 2 a 1. O goleiro Follmann foi o destaque da classificação, pois defendeu três cobranças. No tempo normal, o CFZ começou vencendo. Mesmo com um jogador a menos, o Ju conseguiu o empate. Na decisão por pênaltis, apenas três cobranças foram convertidas e o Juventude venceu por 2 a 1.

Na semifinal, o Juventude não resistiu ao São Paulo, dono da melhor campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e acabou eliminado da competição. A equipe do técnico Carlos Moraes levou 2 a 0 e deu adeus às chances de chegar à decisão. O São Paulo terminou como campeão da competição naquele ano, passar pelo Santos na final.

O Juventude atuou na semifinal com Follmann, Gustavo, Marquinhos, Bressan e Alex Telles; Deoclecio (Douglas Morais), Jaisson, Goiano e Marcos Vinícius (Ramiro); Hiago e Ramon (Fabrício).