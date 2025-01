O ano 2024 foi o mais quente em Hong Kong desde que as temperaturas começaram a ser registradas há 140 anos, anunciou, nesta sexta-feira (3), a agência meteorológica do território autônomo, refletindo uma tendência global de altas temperaturas e climas extremos derivados das mudanças climáticas.

O Observatório de Hong Kong confirmou "que 2024 foi o ano mais quente de Hong Kong desde que os registros começaram em 1884, com uma temperatura média anual de 24,8 ºC, 1,3 grau a mais do que entre 1991 e 2020".

As Nações Unidas anunciaram na segunda-feira que 2024 se tornaria o ano mais quente já registrado em todo o mundo.

As temperaturas foram mais altas do que o normal durante todos os meses do ano, exceto um. Os meses de abril e outubro estabeleceram novos recordes de temperatura média mensal, detalhou o Observatório de Hong Kong.