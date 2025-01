Maratona e novo ginásio: Gabriel Citton avalia ano do Esporte em Caxias do Sul

Evolução em modalidades

— Porto Alegre tem três pistas de atletismo. Caxias não tinha isso, não tinha uma pista de atletismo. Com a questão da Surdolimpíada, veio o dinheiro do Governo do Estado e fizeram a nível internacional. A piscina do Recreio da Juventude é a melhor da região sul do Brasil. E é coberta, que é diferente de outras que elas são abertas. Eventos poliesportivos no Rio Grande do Sul só podem acontecer em Caxias. Ou vão ter que construir lá na Fiergs, em Porto Alegre, daqui a pouco com arenas móveis.