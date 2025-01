O time-base que o Caxias vai desenhando para o Gauchão

Autor de três gols nos jogos-treinos diante de Avenida e Caravaggio-SC, o atacante Richard vai aproveitando muito bem a pré-temporada do Caxias. O jogador tem sido o destaque da equipe nesta fase de preparação para o Campeonato Gaúcho.

— O importante é vencer para dar confiança para o começo do Gauchão. Sabemos que é um campeonato muito difícil, vamos lutar por grandes coisas, e tenho certeza que, nesse ritmo em que estamos, trabalhando forte dia a dia, as coisas vão acontecer — admitiu o atacante.

E o técnico Luizinho Vieira citou um ex-comandado seu e que hoje joga no rival, o Juventude, como exemplo de movimentação que quer implantar com Richard e outros atletas de ataque.

— No Ypiranga, essa função que hoje o Richard faz, mas o Iago também vem procurando fazer, o Erick (Farias) fez isso no Ypiranga. É uma função importante, a gente conseguiu colocar o Erick com bons números — lembrou Luizinho.