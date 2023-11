A partida contra a Ponte Preta no sábado, dia 18, poderá ficar marcada pra sempre na história do Juventude como a do acesso do clube à Primeira Divisão de 2024. Mas para ter esta condição, o Verdão terá antes que vencer o ABC nesta terça-feira (14), em Natal. E assim ter a última batalha, em casa, que terá preços promocionais para o torcedor encher o estádio.