Arsenal vence Ipswich e assume vice-liderança da Premier League

O Arsenal começou sua caminhada sem Bukayo Saka vencendo o Ipswich Town por 1 a 0 nesta sexta-feira (27), pela 18ª rodada da Premier League, e subiu para a segunda posição na tabela, atrás apenas do líder Liverpool.

O alemão Kai Havertz marcou no primeiro tempo (23') o gol que manteve os 'Gunners' a seis pontos dos 'Reds', que ainda têm um jogo a menos.

O resultado foi importante para o Arsenal, que nas próximas rodadas não terá o lesionado Saka, autor de cinco gols no campeonato, que ficará afastado por "várias semanas" devido a uma lesão muscular na coxa.

A solução do técnico Mikel Arteta para o lado direito do ataque foi o brasileiro Gabriel Martinelli. Também titular, Gabriel Jesus chegou a balançar as redes na partida, mas o gol foi anulado por impedimento.