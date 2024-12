"Sou muito orgulhosa por tudo que fiz", diz Mayra Aguiar após anúncio de aposentadoria do judô

Mayra Aguiar, 33 anos, é a única brasileira tricampeã do mundo de judô.

O anúncio da aposentadoria de Mayra Aguiar aconteceu nesta quinta-feira (26), de forma discreta. Em uma nota em seu site, a Sogipa, clube que a atleta defendeu por quase duas décadas , fez o comunicado afirmando que "ela optou por não renovar o seu contrato com a Sogipa, que se encerra no último dia de 2024, e se dedicará a projetos pessoais que não envolvem o judô".

— Vivi muito intensamente o judô desde os meus 14 anos, quando entrei pela primeira vez na seleção brasileira principal. Com apenas 16, disputei meus primeiros Jogos Pan-Americanos e, aos 17, minha primeira Olimpíada. Foi pesado. São quase 20 anos no esporte de alto rendimento, suportando viagens, lesões e uma rotina de treinos muito intensa. Agora, vou descansar um pouco e pensar no futuro — disse a tricampeã mundial.