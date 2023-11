As Gurias Coloradas são as primeiras finalistas do Gauchão Feminino. Após vencer a ida por 4 a 1, o Inter voltou a triunfar sobre o Juventude, desta vez por 5 a 2, para carimbar o passaporte à decisão. No Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, o time de Lucas Piccinato marcou com Isa Haas, Leticia Monteiro, Priscila, Bruna Benites e Capelinha. O Alviverde descontou com Thalita e Katry.